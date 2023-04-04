В Пензенской области собакам будут вживлять отслеживаемые чипы

04.04.2023 | 18:37

Киберпанк коснулся четвероногих. Пензенская область станет участником программы по вживлению отслеживаемых чипов собакам. Этот вопрос обсуждали в общественной палате. 10 000 микропроцессоров будет направлено в государственные и частные ветеринарные клиники и приюты.

Программу планируют запустить уже в июле 2023 года.

Благодаря имплантам будет легче найти потерянных питомцев, а также их хозяев, чьи любимцы покусали прохожих. Если собака никому не принадлежит, ответственность за нападение животного понесет город.

Собравшиеся на заседании обсудили и вопросы обязательной стерилизации четвероногих. Популяция безнадзорных собак растет с каждым годом, и в этом, по мнению зоозащитников, виноваты не только сами хвостатые.

«Это из деревень вывозят мешками щенков. Просто мешками - по 8, по 12. Максимально, сколько мы поднимали с одного места, - 19 щенков», - рассказала волонтер Марина Челнокова.

Ситуация с поимкой таких животных и их содержанием оставляет желать лучшего. Отсутствие систематизации отлова и способность стай стремительно менять локацию делает большинство выездов на вызовы жителей бесполезными.

«8 из 10 заявок - проезд вхолостую. Ну просто мы съездили за 300 километров, посмотрели, что этих собак нет, и вернулись обратно. Системный отлов - я не говорю о том, что отменить эту заявочную систему, а просто дополнить ее системным отловом», - предложил директор регионального отделения «Альянса защитников животных» Евгений Нагорнов.

Про домашних собак на заседании тоже не забыли, вернее, про их владельцев. Ждут согласования изменения в законопроекте, разработанном Министерством сельского хозяйства Пензенской области, согласно которым административная ответственность за неправильное обращение с домашними животными может стать строже.

«Временное содержание большого количества животных в одном жилом помещении предлагает санкции: для физических лиц - от 1 000 до 2 000, для должностных лиц - от 2 000 до 5 000 и для юридических - от 5 000 до 10 000 рублей. Самостоятельный выход собаки за территорию огороженного домовладения, а также отсутствие предупреждающей таблички на заборе - санкции для физлиц от 1 000 до 2 000, для должностных - от 2 000 до 5 000, для юрлиц - от 5 000 до 10 000 рублей», - сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Павел Куликов.

За отсутствие намордника и поводка у собак хозяев планируют наказывать на сумму от 1 000 до 3 000. А если владелец перед променадом со своим любимцем решил выпить спиртное, он рискует заплатить от 2 000 до 3 000 рублей.