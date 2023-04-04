Пензенский офтальмолог изобрел замену хрусталику глаза

04.04.2023 | 19:15

Всего лишь 37 лет работы - так отвечает заслуженный врач и главный офтальмолог Пензенской области Рашид Галеев на вопрос, что предшествовало его изобретению. В Казани на международной конференции, посвященной современным технологиям лечения, Галеев представил коллегам свою уникальную разработку, получившую патент Российской Федерации, - интраокулярную линзу, или новый искусственный хрусталик глаза.

«Это попытка найти ту золотую середину, ту универсальность, которая могла бы, во-первых, быть удобна для хирурга во время работы, чтобы мы его легко, без осложнений смогли поставить в глаз, и в то же время чтобы он сохранил все полезные свойства, имеющиеся в хрусталике в плане стабильного положения в глазу и выдаче функционального результата», - сообщил главный офтальмолог Пензенской области.

Большие сложности у хирургов возникают именно с тем, как надежно закрепить линзу во время операции.

«Поэтому тот «хрусталик», который мы сделали, отличается как раз конструкцией платформы, на которой сделан, чтобы его можно было зафиксировать эффективно у максимально большого количества больных и чтобы не было каких-то смещений», - объяснил врач.

искусственный хрусталик Галеева пока еще не пошел в серийное производство, но это дело времени. Разработкой уже заинтересовались ведущие глазные центры страны. Выпускать интраокулярную линзу будут на одном из высокотехнологичных предприятий в Зеленограде.

Все операции по замене хрусталика бесплатны и проводятся по полису обязательного медицинского страхования. В Пензенской области регистрируется около 10 тысяч таких хирургических вмешательств в год.