Освоение участков в Сосновке привело к затоплениям

04.04.2023 | 18:58

Болото в недалеком прошлом мирно сосуществовало с жителями Сосновки. Все началось после освоения участков за домами № 12 и 14 на Пилотной. Территорию вместе с трясиной продали, собственник стал готовить наделы под застройку.

«Вода с улицы самотеком через болото уходила в Суру. Приехала сюда техника, привезли грунт и начали отсыпать все это дело. Соответственно, вода самотеком теперь не уходит и скапливается вся в частном секторе», - рассказал местный житель Максим Скаморин.

Болото выжило собаку из будки, подбирается к курятнику, полностью залило дворы и покушается на дома людей. У 12-го гладь простирается во всю ширь участка, подобралась к крыльцу. Такая же картина - у 14-го, строение № 16 полностью в воде.

Трясина не сдается. Захватив дворы, она еще и поглощает свеженасыпанный грунт на проданном участке.

Терпящие бедствие жильцы с помощью помпы откачивали воду, но все бесполезно - она прибывает.

«У нас огород позади дома, детская площадка. Я не знаю, как быть», - пожаловалась жительница Сосновки Наталья Скаморина.

В администрации Железнодорожного района журналистам 11 канала сообщили, что готовы в любой момент предоставить помпу, но надо строить водоотводную систему. Собственник участков намеревался это сделать, как только погода позволит.