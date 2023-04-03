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Общество

В Спасском соборе впервые провели верстание в казаки

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Принимать присягу шел очередной новобранец. Впервые в Спасском кафедральном соборе провели верстание в казаки. В церемонии приняли участие 37 человек из хуторских и станичных обществ Пензенской области.

«Молодые люди, которые пойдут служить в армию, защищать нашу Родину. Может быть, даже кто-то пойдет в зону СВО. Мы гордимся этим и считаем, что казачество на Пензенской земле играет большую роль. Стараемся участвовать во всех делах нашей области и не посрамить имя казака», - отметил атаман Пензенского союза казаков Евгений Пучков.

«Очень волнительно было, потому что новое место, обстановка, непривычно. Но волнение пришлось перебить, уверенности больше было», - рассказал казак Юрий Ильин.

«Гордость за то, что мы казаки», - поделился казак Сергей Бугатов.

В числе новобранцев оказались кадеты пачелмского Губернаторского казачьего кадетского корпуса и студенты Пензенского казачьего института технологий. Вместе с молодыми людьми присягу приняли представительницы прекрасного пола. Теперь они станут членами казачьего общества.

Божественную литургию провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, после он поздравил собравшихся.

«Я надеюсь, что это всем вам запомнится, потому что именно войска казаков основали наш город и на этом месте появился первый храм. Я уверен, что в нем тоже совершалось в далеком семнадцатом столетии верстание казаков», - произнес он.

После торжественной части собравшиеся отправились на дискуссионную площадку в духовно-просветительский центр «Спас».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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