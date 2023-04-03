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Общество

ГК «Территория жизни» поддерживает семьи и материнство

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Вручение первых «наборов мам» для пациентов пензенского перинатального центра состоялось в рамках совместного проекта группы компаний «Территория жизни» и областного медицинского учреждения.

В марте начала работу новая социальная программа «Территория мам» от крупнейшего пензенского застройщика. Основная цель программы - реализация проектов, направленных на поддержку семей с детьми, материнства и детства.

В нее входят: совместный проект с пензенским перинатальным центром, выгодные акции на покупку жилья для семей с детьми в рамках реализации мер господдержки; образовательные проекты, направленные на повышение финансовой грамотности женщин и информирование о мерах государственной поддержки материнства и детства; фестивали и мероприятия для семей с детьми.

В рамках работы программы также создан Совет мам, членами которого стали руководители общественных организаций, лидеры общественного мнения в области, крупные пензенские блогеры.

«Наша новая программа поддержки называется «Территория мам». Это не разовая история или акция, а долгосрочный проект. Сегодня государство активно поддерживает семьи с детьми с помощью различных механик. Мы, в свою очередь, не стоим в стороне. Мы хотим, чтобы каждая мама Пензенской области ощутила судьбоносные перемены в своей жизни в силу того, что она подарила этому миру нового человека, хотим, чтобы семьи жили в достойных условиях, и создаем современные дома с благоустроенной средой для детей.

Особенно важно то, что в 2023 году мы приняли решение оказать финансовую поддержку мамам при приобретении квартиры с использованием материнского капитала. Мы предоставляем для мам специальные условия и удваиваем маткапитал при покупке квартиры, также действуют и другие программы, в рамках которых семья может улучшить свои жилищные условия», - прокомментировал руководитель проекта Иван Семенов.

«Поддержка от крупнейшего застройщика - это очень ценно. ГК «Территория жизни» не только строит благоустроенные жилые комплексы, но и развивает социальную среду в микрорайонах, помогает семьям. Сегодня в центре ежегодно рожают более 4 500 женщин, и такая поддержка является, на мой взгляд, неоценимой. Это говорит о социальной ответственности компании», - отметил главный врач областной больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Для ГК «Территория жизни» реализация масштабного совместного проекта с перинатальным центром - это также возможность поддержать женщин, которые только что ощутили радость рождения ребенка и материнства. Подробности о работе новой социальной программы можно узнать на сайте компании территорияжизни.рф.

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