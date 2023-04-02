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Общество

Специалисты объяснили, как избежать сдачи биометрических данных

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Многие жители Пензенской области столкнулись с утечкой личных данных и нередко приходят к выводу, что мошенники знают о них все. Поэтому сбор некоторыми организациями биометрических данных (уникальных физических характеристик человека, которые не меняются с течением времени) воспринимается с опаской и негативом.

Правительство РФ пошло навстречу гражданам и утвердило правила отказа от сдачи биометрии. Их назвала «Парламентская газета».

Чтобы запретить коммерческим организациям, например банкам, операторам сотовой связи, собирать персональную информацию, следует обратиться в МФЦ по месту жительства или любой другой с заявлением по установленной форме. Ее можно скачать в интернете или же получить в офисе.

При подаче заявления предъявляется паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность (для человека без гражданства).

«Отказ от сдачи биометрии можно оформить как на себя, так и на несовершеннолетнего ребенка или недееспособного родственника, но тогда кроме паспорта нужны будут еще и документы, подтверждающие опекунство», - пишет издание.

Оформление отказа занимает один день. Специалист МФЦ передает запрос гражданина оператору единой биометрической системы, а тот помещает его в стоп-лист. С этого момент запрещено собирать и хранить личные данные заявителя.

Если возникнет необходимость, свой отказ можно отозвать. Для этого также нужно будет обратиться с заявлением в МФЦ.

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