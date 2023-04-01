В пензенском инклюзивном клубе прошло открытое занятие

01.04.2023 | 18:30

Клуб «ТаймАут» для людей с расстройствами аутистического спектра появился в январе 2023 года на базе «Дома офицеров». Его организатор - Екатерина Шавшаева, основатель и руководитель спортивной инклюзивно-танцевальной команды «Ника дэнс». Возникла необходимость создать еще одну группу, где могли бы заниматься те, кто постарше.

«Для детей в городе очень много центров существует, развитие, реабилитация. Они проходят обучение, социализацию, и на этом все, дальше их выпускают. У нас есть инклюзивный фитнес, хип-хоп (танцы), актерское мастерство, с нами занимается педагог и инклюзивный туризм», - рассказала руководитель клуба.

«Мы занимаемся тренировками, выполняем упражнения, это развивает нас», - отметил член клуба Глеб Петрунин.

В преддверии Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма участники «ТаймАута» сделали общегрупповую зарядку, а потом принимали участие в увлекательном квесте, вместе с гостями изготавливали магниты на виниле, занимались актерским мастерством, танцевали. Родители в это время могли проконсультироваться по имеющимся вопросам с юристом.