В Пензе дети приставов выступили на творческом конкурсе

01.04.2023 | 19:00

В Пензе состоялся первый региональный этап всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки», организованного Федеральной службой судебных приставов. В нем принимают участие не только одаренные дети сотрудников правоохранительных структур. Цель - поддержать талантливых ребят, укрепить духовно-нравственное единство общества, способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Всеросссийский конкурс проводится больше 10 лет и за это время дал путевку в жизнь многим детям. Мы гордимся тем, что в прошлом году финалистом всероссийского этапа стала «хрустальная звездочка» из Пензенской области», - рассказала председатель первичной профсоюзной организации УФССП по Пензенской области Вера Артемова.

Дети заявили о себе в трех номинациях: вокал, хореография и исполнительское мастерство.

«Это второй раз, очень волнуюсь, иногда не попадаю в ноты, но, думаю, поборю свой страх и спою хорошо», - поставила цель участница фестиваля-конкурса Александра Васильева.

Видеоматериал с лучшими номерами региональных конкурсов будет передан на второй, заочный этап. Его победители ежегодно награждаются путевками во всероссийский центр «Орленок».