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Общество

Пензенские рыбаки делят Сурское водохранилище на «огороды»

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Рыбаки превращают Пензенское водохранилище в личные угодья. Этот вопрос поднял подписчик в группе «На крючок».

«Зимой выходят посты про Сурское водохранилище… Его ДЕЛЯТ по необъяснимым фактам и территориям. Кто дал на это разрешение, по каким критериям обуславливается граница и размер огорода?» - написал он.

Автор поста также отметил, что на известной рыболовам реке Няньге берег никем не делится и не размечается ни палками, ни флажками, ни ограничительными лентами.

«Вроде берег можно арендовать, но никто этого не делает. Но на льду же есть свои хозяева...» - завершил он.

Поднятая тема вызвала массу откликов. Часть участников обсуждения защищает тех, кто «бронирует» места, на которых подкармливает рыбу.

«А кто мешает найти себе местечко, прикормить его и ловить рыбу? Пусть другие кормят, а я на готовое приду? Так? Водохранилище большое, места всем хватает», «А тебе именно в чужую лунку залезть надо?», «Человек кормит, ездит каждый день, через день, ему тоже обидно», - пишут они.

Другие рыболовы согласны с позицией автора. «В этом году приезжал в первый раз на Сурское зимой, и для меня это было в диковинку видеть эти огороды, был конфликт даже», «Впервые стал зимой рыбачить в этом году и так же шокирован происходящим. И самое удивительное, что этим огородникам ничего не докажешь», «Через 7 месяцев будет снова лед, и все Сурское будет в огородах и чумах!», «Поездка на Сурское - это извечный конфликт с охреневшими огородниками, забивающими себе целые поля», - возмущаются они.

Ряд комментаторов смотрят на «огороды» как на нарушение закона. «По факту просто захват отдельными гражданами территории водоема общего пользования», «Тут нет иного выхода уже, как только помощь и решение муниципальных органов. Из года в год ситуация не изменяется», - считают они.

«Ребята, давайте жить дружно... Ну забурил я 7 лунок, поставил колышки, чтобы найти их потом, кормлю их, ездил 2 раза в неделю. Если сам не мог, просил соседей... Скажу так: ловите, если меня нет, я не против, только не загаживайте лунки», - предложил компромиссное решение проблемы еще один подписчик.

Вот что рассказал редакции сетевого издания «ПензаИнформ» опытный пензенский рыболов Олег Я.: «Если стоит колышек, это означает, что человек приезжает и кормит рыбу. Чужому человеку туда садиться нельзя, могут пешней или буром по башке огреть. Иди и ищи свободное место без колышков».

Олег добавил, что сейчас наблюдается тенденция использования рыбаками новых технологий.

«Сейчас еще придумали такое: бурят лунки и заносят это место в GPS-навигатор. Мой друг пришел на пустой лед, никакими метками не обозначенный. Просверлил лунку, а тут ребята подходят и говорят: это наше место, оно у нас в телефоне забито, вали отсюда! Так и пришлось ему уходить», - рассказал любитель зимней рыбалки.

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