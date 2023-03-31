Явка, медкомиссии, отсрочка: военком подвел итоги осеннего призыва

31.03.2023 | 10:20

В пятницу, 31 марта, в преддверии старта весеннего призыва на сборном пункте Пензенской области подвели итоги осенне-зимнего набора в вооруженные силы.

Призыв прошел организованно, команды отправлены в полном составе и в соответствии с предъявляемыми к ним требованиям, сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

На призывные комиссии вызывали 5 486 человек, явка составила 99,9% (5 484). Медики признали всех годными к военной службе, причем 80% - полностью или с незначительными ограничениями.

Отсрочку от призыва получили около 3 500 граждан, уточнил военком. Причины - состояние здоровья, семейное положение, обучение в образовательных учреждениях.

«На комплектование войск Минобороны и других воинских формирований из Пензенской области отправлено более 1 000 человек - 100% установленной нормы призыва», - доложил Андрей Сурков.

По результатам конкурса на лучшую подготовку к военной службе и проведение призыва 1-е место занял Шемышейский район, 2-е - Белинский, 3-е - Неверкинский.

Каждый второй призывник, убывший на комплектование войск, не имеет ограничений по состоянию здоровья.

11 юношей-казаков Пензенского отдела Волжского войскового казачьего общества были направлены в войсковую часть Саратовской области. Более 150 юношей, имеющих семьи, родителей-пенсионеров и инвалидов, служат в воинских частях, расположенных в Пензенской области. 4 человека отправились на альтернативную гражданскую службу.

«Возвращено необоснованно призванных 50 призывников, по 7 отменено решение о военной службе. Всего 57 человек - это 5,5% отправленных», - добавил военком.

В органы прокуратуры и следственного комитета передано около 50 материалов на уклонистов.