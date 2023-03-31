В Пензе выставят на продажу около 30 казенных квартир

31.03.2023 | 12:51

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 31 марта, подняли в числе прочего тему пустующих муниципальных квартир.

Депутат Алексей Шуварин сообщил, что, по его информации, таких жилых помещений в городе 106.

«С одной стороны, есть очередь нуждающихся, но мы не принимаем мер, чтобы их сдавать. С другой - мы оплачиваем коммунальные ресурсы. Это нерационально», - обрисовал он проблему.

Объяснения дал глава города Александр Басенко. Он рассказал, что буквально на прошлой неделе был проведен анализ муниципального жилья.

«Мы поставили себе целью за три года все пустующие квартиры отремонтировать и раздать. Для этого нужно 56 млн рублей, поэтому разбили процесс на 3 года», - пообещал он.

Однако не все помещения могут быть предоставлены нуждающимся в жилье пензенцам, даже если сделать в них хороший ремонт: 27 из них, по словам Александра Басенко, не соответствуют нормативам. В частности, там нет воды, а отопление печное.

«Мной принято решение избавиться от таких квартир, которые в силу закона нельзя предоставить жителям», - пояснил мэр.

Однако и здесь нашлись преграды. Оказалось, что план приватизации не предусматривает включения в него такого жилья. По словам мэра, администрация Пензы намерена изменить нормативную базу, чтобы дать основания для включения квартир в план приватизации.

«Тогда мы их продадим хоть за какие-нибудь деньги», - резюмировал Басенко.