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Общество

В Пензе дети задали вопросы современному писателю

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В библиотеке на Толстого, 8, традиционная всероссийская «Неделя детской книги» длится 10 дней. Столько идет большой фестиваль, где юных читателей знакомят с разными писателями.

«Стараемся найти как можно больше авторов, которые пишут сегодня для детей», - отметила главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шамшетдинова.

В этот раз пригласили Майю Лазаренскую, из-под чьего пера вышли десятки юмористических и детективных историй для детей. Общались третьеклассники из школы № 78 с автором посредством видеосвязи.

«Мне очень понравилось, потому что писатель был живой и живой сейчас, можно было задать столько вопросов! Это может тебя вдохновить, и ты сам можешь быть писателем», - рассказала ученица Диана Шкляева.

В 9-летнем возрасте она пишет рассказы для младшего брата.

«Но в итоге мне они не нравятся и становятся ненужными. Я их в макулатуру отправляю», - сообщила Диана.

Может, общение с опытной писательницей поможет школьнице в будущем не быть такой категоричной к себе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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