Пензячка попросила сдержать рост стоимости услуг в ДС «Буртасы»

30.03.2023 | 12:02

Пензячку Наталью возмутило, что уже дважды за короткое время в ДС «Буртасы» поднимают плату за посещение бассейна и все дополнительные услуги.

По словам горожанки, стоимость посещения секции подросла с 180 рублей до 220, потом до 250, а с 1 апреля станет еще выше.

«Многим родителям это повышение ударит по карману. Дети снова будут на улице, а не в спорте. Также и другим горожанам будет накладно поддерживать свое здоровье. Просьба переговорить с администрацией бассейна о возможности удержания роста цен», - попросила она губернатора на его странице в соцсети «ВКонтакте».

На обращение женщины отреагировало министерство спорта области. Его представитель объяснил пензячке, что стоимость услуг формируется и утверждается учреждением в соответствии с затратами на их оказание.

«В настоящее время в зависимости от возраста ребенка цена занятий в спортивно-оздоровительной группе варьируется от 200 до 350 рублей. С 1 февраля 2023 года стоимость занятий в спортивно-оздоровительных группах и стоимость других платных услуг во дворце спорта «Буртасы» действительно немного повысилось - на 12 %. Это повышение вынужденое и связано с увеличением расходов на коммунальные услуги на 9-11,5 %, а также увеличением затрат на оказание услуг», - гласит ответ.

Наталья возразила, что увеличение оплаты на 12% ударит по кошельку многих и они в итоге откажутся от посещения дворца спорта.

«Почему дети, которые в силу обстоятельств не смогли попасть в бесплатные спортшколы и вынуждены заниматься в платных секциях, должны страдать? Для кого тогда строятся спорткомплексы, если цена становится недоступной? Почему бы области не взять часть затрат на себя? И компенсировать бассейнам содержания их имущества и коммунальных платежей?» - задала вопрос она.