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Общество

От 100 000 рублей: учителям захотели платить, как госслужащим

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Школьных учителей хотят наделить статусом, аналогичным тому, что есть у госслужащих, предоставить им соответствующие льготы и социальные гарантии.

По словам первого запреда комитета Госдумы РФ по просвещению Яны Лантратовой, которые приводят «Известия», работа над законопроектом «О статусе учителя» уже начата. Его планируют принять до конца этого года.

Новый закон определит миссию педагогического работника, увеличится и средняя зарплата учителя, он приобретет право на медобслуживание, аналогичное тому, что есть у госслужащего.

Кроме того, в законопроекте сформулируют права и обязанности педработника, меры по его защите.

«Закон о статусе учителя должен быть отдельным, наподобие закона «О статусе сенатора и депутата Госдумы», а не поправками к уже существующим. Специальный статус учителя позволит повысить престиж профессии, уйти от слова «бюджетник», которое обесценивает его роль в обществе», - цитируют «Известия» Яну Лантратову.

В 2022-м средняя зарплата учителя в стране составляла 45 787, а заработок госслужащего - 126 000 рублей.

«И чиновники, и учителя - это все государевы люди, и получать за свой труд они должны одинаково. И те, и другие выполняют важную, необходимую государству работу», - заявила Лантратова.

В январе сообщалось, что школьных учителей хотят защитить от неправомерных действий, наделив особым статусом. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В начале марта он напомнил о подготовке такого законопроекта.

«Его разработка и принятие станут замечательным результатом этого Года педагога и наставника», - добавил Кравцов.

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