Жители Золотаревки рискуют упасть в реку с полусгнившей переправы

29.03.2023 | 18:12

Денег на ремонт моста нет, поэтому жителям Золотаревки предлагают держаться как можно крепче за металлический поручень, чтобы не угодить в воду. Переправа через Медоевку в аварийном состоянии: бетонные плиты повело, деревянный настил прогнил, - поэтому ходить здесь и страшно, и опасно.

Сколько жителей рабочего поселка уже искупались в небольшой речушке, местные сказать затрудняются. Практически полностью отрезанными от центральной части Золотаревки остаются десятки домовладений и люди из других населенных пунктов, расположенных неподалеку.

Альтернативный путь к важным социальным объектам у левобережных есть, но преодолеть лишние километры под силу не каждому, особенно пожилым сельчанам с больными ногами.

«Что же мы, назад пойдем - чуть ли не до моря дойдем? Я с сумками шла через этот мост, представьте! Одной рукой держалась, а у меня сумка на плече и два пакета еще здоровых в другой руке», - возмутилась жительница Золотаревки Ольга Фарахова.

Жители домов на улице Речной своими силами пытались привести в порядок данную переправу. Но без участия тяжелой техники вернуть на место уплывающие с каждым годом все дальше фундаментные блоки невозможно. Единственное, что смогли сделать местные мужчины, - слегка обезопасить настил.

«Я сам лично сколько досок набил, когда уже сгнили они», - пожаловался житель Золотаревки Сергей Фарахов.

«Не на нашем балансе, мы никаких мер принимать не будем» - такой ответ люди получили в местной администрации. А между тем по аварийному мосту вынуждены передвигаться и школьники - образовательная организация находится в центре Золотаревки, недалеко от здания, где трудятся представители районной власти. Туда журналисты 11 канала и отправились.

Застать на своих рабочих местах обоих руководителей поселка не получилось, удалось пообщаться только со специалистом. Как сообщили в администрации, заместитель главы и представитель ЖКХ выехали на осмотр моста, только съемочная группа с ними разминулась. Остается ждать конструктивных решений по данному вопросу.