Юных пензенцев познакомили с обитателями лесостепи

29.03.2023 | 21:01

Подопечных центра помощи семье и детям Первомайского района пригласили в виртуальное путешествие по экологической тропе. Она находится в государственном заповеднике «Приволжская лесостепь». Его сотрудники гордятся, что в последние годы удалось сильно увеличить популяцию сурков. Маленький зверек стал одним из главных героев мероприятия.

«Дело в том, что, когда исследовали заповедную территорию более 100 лет назад, не отмечали жилые колонии сурков. Следы пребывания сурков были заметны, но самих колоний не было. И вот прошло более 150 лет, и благодаря заповедному режиму, принятой программе у нас расселились сурки», - рассказала заместитель директора заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

Хотя в лесостепи много и других обитателей - с ними ребят тоже познакомили в игровой форме.

Проект «Туристическими тропами» решили реализовать в центре в 2023 году. Участие в нем принимают дети с ограниченными возможностями здоровья, а также выходцы из опекунских, многодетных и неблагополучных семей.

«Мы всегда рады приходить в комплексный центр, потому что дети замечательные, всегда откликаются на всевозможные игры, интерактив. Конечно, сложно работать с такими, но интересно», - отметила Оксана Якушева.

«Желающих очень много. Мы провели сначала опрос, есть ли желание ознакомиться с туризмом вообще в нашей области», - сообщила заведующая отделением центра помощи семье и детям Первомайского района г. Пензы Наталья Хвастунова.

«Экологическая тропа» - первая в запланированном проекте. На следующих встречах ребятам расскажут о «Спортивной» и «Культурно-оздоровительной».