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Общество

Подпись военного на завещании сможет заверить его командир

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В среду, 29 марта, Совет Федерации в первом чтении на пленарном заседании одобрил закон, который расширяет перечень должностных лиц, имеющих право наравне с нотариусами засвидетельствовать подпись на завещании.

Закон разработан в интересах граждан, находящихся в местах, где нет возможности обратиться к нотариусу или в органы, совершающие нотариальные действия.

Теперь руководители стационарных организаций соцобслуживания и их заместители смогут заверять подписи своих подопечных.

Функции нотариусов будут возложены и на военнослужащих. «При отсутствии нотариальных органов не только в пунктах дислокации воинских частей, но и в пунктах дислокации соединений, учреждений и военно-учебных заведений завещания работающих в этих пунктах лиц, членов их семей, семей военнослужащих могут быть удостоверены подписью их командира (начальника). Такие документы будут признаваться нотариально удостоверенными», - сообщает ТАСС.

Есть еще один нюанс. Не всегда гражданин может лично вручить нотариусу заявление о принятии наследства или отказе от него. Если документ передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, то подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом, или должностным лицом органов местного самоуправления, или консульским должностным лицом, уполномоченными совершать нотариальные действия.

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