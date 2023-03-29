Ольга Чистякова рассказала об инициативах в сфере демографии

29.03.2023 | 09:12

Во вторник, 28 марта, состоялась стратегическая сессия Пензенского отделения Союза женщин России, которая была посвящена вопросам демографической безопасности.

Лидер женсовета, депутат Заксобрания Ольга Чистякова сформулировала основные грани проблемы: население страны сокращается такими темпами, что если не принять мер прямо сейчас, то выхода из демографической ямы не будет.

«Вопросы восполнения демографических потерь должны стать приоритетными на уровне государства. От численности населения напрямую зависит экономика, образование - все без исключения сферы жизни», - подчеркнула Ольга Чистякова.

По ее словам, население Пензенской области стареет быстрее, чем в среднем по России. То есть число женщин, способных рожать детей, уменьшается.

«В последнее время количество россиянок в возрасте с 20 до 29 лет сократилось в 5 раз. Это очень страшно и печально. К чему может это привести, думаю, ни одному писателю-фантасту в страшных снах даже еще и не снилось», - констатировала Ольга Чистякова.

Детей с каждым годом рождается все меньше, добавила она. «С одной стороны, мы понимаем, что это объективные факторы, но сердцем и душой мы не можем и не должны с этим мириться», - уверена общественница.

Россия продолжает пожинать демографические последствия 90-х: дети, рожденные в те непростые времена, сейчас вступили в фертильный возраст. Это малочисленное поколение все чаще отказывается от деторождения в принципе - растет число пар, которые не желают иметь детей. Количество потенциальных родителей снижается.

Положительно на демографические процессы повлияло появление материнского капитала. Свою лепту внесли и пособия на детей до 17 лет. Однако на выплаты имеют право лишь малоимущие. Эксперты сходятся во мнении, что попытки справиться с бедностью под соусом решения демографических проблем малоэффективны. Это две разные проблемы и подходить к их решению нужно дифференцированно.

Единое пособие по факту вправе получать лишь треть от тех, кто хотел бы стать родителями, но не имеет для этого финансовой возможности. Средняя зарплата в Пензенской области вот уже несколько лет крутится вокруг цифры в 40 000 рублей. Содержать детей на эти деньги проблематично. Но по критериям нуждаемости такая семья не имеет права на выплаты.

В ходе стратегической сессии Пензенского отделения Союза женщин России экс-прокурор, а ныне представитель губернатора области в Законодательном собрании Наталья Канцерова предложила депутатам и общественникам чаще выступать с законодательными инициативами.

Участницы сессии высказали предложение увеличить денежное содержание для женщин, которые желают иметь второго и последующих детей. Семья должна быть уверена, что если мама уйдет в декретный отпуск, то финансовое положение не ухудшится.

Нормальной участницы обсуждения назвали сумму в 50 000 рублей при условии, что ее будут платить на протяжении декретного отпуска - до достижения ребенком возраста в 1,5 года. Выплата должна быть гарантирована всем женщинам, а не только малоимущим.

«Между цифрами рождаемости и реальными доходами населения есть прямая взаимосвязь. Одни процессы являются зеркалом других с временной задержкой в один-два года. До 2014 года доходы населения стабильно росли, демографическая кривая, как следствие, пошла наверх. В 2014-м был поставлен рекорд по рождаемости - 1,953 млн детей», - отметила Ольга Чистякова.

Затем доходы населения продемонстрировали негативную динамику, и демографические проблемы усугубились.

Все менее доступной становится ипотека. Простой подсчет: материнский капитал с 250 тысяч в 2007 году был проиндексирован до уровня 586,9 тыс. руб. на первенца и при рождении последующих детей (если не получали ранее) - до 775,6 тыс. руб. Цены на квадратный метр жилья за это время выросли сильнее: примерно с 25 тыс. руб. до 85 тыс. и более. То есть догнать уровень 2007 года можно, лишь увеличив выплату по материнскому капиталу в несколько раз.

Адекватная индексация материнского капитала, а также прочих выплат на детей - тоже одно из предложений участниц стратегической сессии.

Работа площадок продлится три дня. По итогам будет выработана резолюция, которую направят в органы законодательной и исполнительной власти.

Ольга Чистякова намерена выйти на Законодательное собрание Пензенской области с инициативой об изменении нормативно-правовой базы. Это нужно, чтобы остановить разрастающиеся демографические проблемы.

«Необходимо проанализировать все имеющиеся меры поддержки, возможно, стоит отказаться от малоэффективных, изживших себя затрат. Президент страны Владимир Путин в свое время призвал кабмин к кардинальным решениям в сфере демографии. Очередными полумерами делу уже не поможешь. Нужны реальные шаги, чтобы сгладить последствия демографических спадов и добиться восстановления численности населения. Это задача национального значения», - подытожила Ольга Чистякова.