Многодетная мать вернулась к старым привычкам и была наказана

29.03.2023 | 18:58

29-летняя мать из Нижнего Ломова решила наладить личную жизнь и лишилась возможности воспитывать детей.

Ранее женщину на время ограничивали в родительских правах. У горожанки было четверо детей, троих она воспитывала одна, а отец четвертого работал вахтовым методом, поэтому нечасто мог уделить внимание малышу.

Женщина вела антиобщественный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, оставляла детей в антисанитарных и опасных для их жизни условиях, сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Когда ее ограничили в родительских правах, она взялась за ум, исправилась и обратилась в суд с требованием вернуть ей детей. Служители Фемиды пошли навстречу.

Через восемь дней после этого горожанка родила пятого ребенка и вновь как одинокая мать. Следующие полгода в семье все было благополучно, а потом женщина вернулась к прежним привычкам.

«Снова стала распивать спиртные напитки с сожителем и периодически проживать у него, оставляя детей у их бабушки, не занимаясь их воспитанием и не интересуясь их успехами и здоровьем, была заключена под стражу по уголовному делу», - перечислили в пресс-службе.

Нерадивая мать вновь предстала перед судом и навсегда лишилась родительских прав. Служители Фемиды обязали ее выплачивать детям алименты в размере ½ заработка.

Пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.