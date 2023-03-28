Синоптики пообещали пензенцам полярное вторжение

28.03.2023 | 06:30

Во второй половине марта в Пензе установилась аномально теплая погода, она на 5-7 градусов превышает норму.

«Температурный фон начиная с 24 марта опережает свое развитие примерно на три-четыре недели и свойствен началу или середине апреля», - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В городской черте снега практически не осталось. Старожилы отмечают, что такого быстрого таяния не было на протяжении нескольких лет.

Аналогичная ситуация наблюдается во многих регионах России. Быстрый рост среднесуточной температуры принес не только тепло и положительные эмоции людям, но и проблемы.

Во многих субъектах Северо-Запада, Центральной России, на Средней Волге и в Приморье наблюдалось половодье - уровень воды поднимался местами на 1,2 м, пишут «Известия».

В ближайшие дни на территории Пензенской области установится дождливая погода. Осадки прогнозируются в среду, четверг и пятницу.

«На стыке марта и апреля ожидается полярное холодное вторжение. Будут осадки в виде дождя, которые начнут переходить в мокрый снег», - рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.