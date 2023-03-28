Пензенцы отправили медикаменты и игрушки на территорию ЛДНР

28.03.2023 | 18:56

Очередной конвой с гуманитарной помощью отправился в зону проведения специальной военной операции. Уже в третий раз настоятель Покровского собора протоиерей Иоанн Яворский принял участие в подобной акции. Силами жителей Пензы и области, в основном прихожан церкви, удалось подготовить все необходимое.

«Собрали и медикаменты, и что люди приносили (гречка, крупы, мука), потому что в тылах им готовят и пекут все», - сообщил протоиерей.

Помимо продуктов и лекарств для бойцов, на территорию Луганской и Донецкой народных республик отправили детские игрушки. Их своим ровесникам посылают учащиеся пензенских воскресных школ.

Ответственными за доставку в очередной раз выступили представители организации «Патриот-центр», благотворительного фонда «Компас» и ветераны боевых действий.

«Основная задача - не только туда привезти продукты или оборудование, но еще и в том, что нам надо поддержать бойцов. Когда они видят нас там, у них дух поддерживается, они всегда рады нас видеть», - рассказал соучредитель центра гражданского патриотизма Алексей Кожняков.

Пензенец, мобилизованный 25 сентября, приехал в двухнедельный отпуск и вскоре вернется к своим боевым товарищам. Он знает о важности поддержки не понаслышке.

«Психология человека устроена так, что человек, тем более долгое время принимая участие в боевых действиях, теряется без поддержки. Она очень нужна», - отметил участник СВО с позывным «Фома».

В конвое еще осталось место для именных передач, писем от родных. Всю гуманитарную помощь доставят к самой линии боевого соприкосновения, чтобы каждая посылка точно нашла своего адресата.