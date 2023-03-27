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Общество

Подсчитано, насколько скромен заработок населения пензенских сел

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Специалисты подсчитали, сколько получают жители сел и маленьких городов Пензенской области. Их зарплата на 27,1% ниже, чем в областном центре.

Соотношение среднего вознаграждения за труд в провинции к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 1,99. Это меньше, чем в среднем по России (2,2).

В целом по уровню зарплат сельского населения Пензенская область занимает 55-е место в рейтинге из 82 строчек. Его составили эксперты ria.ru, основываясь на региональной статистике по предприятиям за 2022 год с учетом выплаты НДФЛ.

Они пришли к выводу, что средняя зарплата в пензенской провинции составляла в прошлом году 35 100 тысяч рублей и увеличилась на 17,4% по сравнению с 2021-м.

Необходимо отметить, что уровень зарплаты сельского населения соседней Саратовской области выше, чем в Пензенской. Соотношение заработка к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 2,03. В среднем саратовцы получают 34 600 рублей. Область расположилась на 52-й строчке рейтинга.

Хуже, чем пензенские сельчане, живет население в Мордовии (средний заработок - 33 600 рублей, соотношение его к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 1,98), Тамбовской (34 500 рублей, 1,96 соответственно), Ульяновской областей (34 500 рублей, 1,91).

«Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы, в которых развита добыча полезных ископаемых вахтовым методом», - отметили эксперты.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя зарплата в провинции там составила 115 700 тысяч рублей. Впрочем, даже эта сумма на 20% ниже, чем та, которую получает население столицы округа.

Последнюю строчку в списке заняла Чеченская Республика. Средняя зарплата в селах - 24 700 рублей, ее соотношение к стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 1,34.

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