Обладателям приборов учета сообщили об обязанности уведомления УК

27.03.2023 | 08:00

С конца 2022 года в России изменились правила поверки счетчиков горячей и холодной воды в квартирах.

В стране начал действовать новый ГОСТ Р 8.1012-2022, который призван унифицировать подход к поверке приборов. Он должен отсечь сомнительные и не имеющие аккредитации организации, навязывающие гражданам свои услуги.

«В частности, новый стандарт устанавливает применение современных рабочих эталонов, использующих автоматизированные способы синхронизации со счетчиками воды (видеокамеры, фотокамеры, частотные сигналы и др.) и методы цифровой передачи информации, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений», - пояснили в Росстандарте.

Теперь у собственников жилых помещений после поверки приборов учета нет необходимости уведомлять управляющую компанию о произведенной процедуре.

Обязанность поверки законодательно возложена на специализированные организации, имеющие аккредитацию.

После проведения поверки специалисты такой организации обязаны сами внести сведения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений - электронный реестр Росстандарта (ФГИС «АРШИН»).

«Новый ГОСТ не повлияет на сумму платежей, так как большинство граждан просто меняют счетчик на новый. Обычно срок поверки счетчика воды составляет шесть лет для прибора измерения расхода холодной воды и четыре года для счетчика на горячую воду. За это время счетчик изнашивается», - рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.