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Общество

На окраине Пензы любители голубей устроили выставку своих птиц

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На окраине города собрались любители голубей. Каждый из заводчиков птиц привез своих лучших питомцев. Областная выставка под открытым небом проводилась второй год подряд. На ней были десятки пород, сотни пернатых.

«Курские голуби бывают красные, черные, сплошные. Полет у них - как у жаворонков», - рассказал заводчик голубей Юрий Румянцев.

Каждый из участников необычной экспозиции разводит голубей ни один десяток лет. Для них это не бизнес. Удовольствие, которое трудно описать словами.

«Отпросился с работы. Меня поняли, отпустили. Я вот отдыхаю», - отметил заводчик голубей Рушан Керимов.

«Люблю я голубей, не могу уже без них, они мне ночью снятся. Сейчас сезон пришел, еще никто не гоняет, а я гоняю», - поделился заводчик голубей Виктор Красовский.

Лучших птиц на выставке не выбирали. Главная цель встречи другая - увидеться с единомышленниками, поделиться опытом, обсудить новые породы голубей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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