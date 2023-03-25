Владимир Мутовкин поздравил работников культуры с праздником

25.03.2023 | 10:03

В субботу, 25 марта, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин направил работникам культуры, деятелям искусств и ветеранам отрасли поздравления с профессиональным праздником.

«Вы проводите большую работу по сохранению, воссозданию и приумножению культурного наследия нашей многонациональной Родины, обеспечивая надежную связь и преемственность между поколениями.

Вы щедро дарите землякам свои творческие таланты и воспитываете подрастающее поколение в гармонии, прививая им любовь к прекрасному. Благодаря вам тысячи пензенских мальчишек и девчонок имеют возможность заниматься музыкой и танцами, постигают азы актерского мастерства и осваивают народные промыслы.

Могу с уверенностью сказать, что среди вас нет равнодушных и случайных людей, каждый наделен талантом и глубоко предан своему делу.

Спасибо вам за ваш труд и служение искусству! Убежден, что неиссякаемая энергия, творческий задор, вдохновение и высокий уровень профессионализма позволят и впредь успешно справляться со всеми стоящими перед вами задачами.

Сердечно желаю крепкого здоровья, мира, счастья, добра, вдохновения, новых креативных идей, ярких проектов и достижений на благо Пензы, Сурского края и России!» - говорится в поздравлении.