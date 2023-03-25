На празднике пензенцы призвали птиц и разбудили медведя

25.03.2023 | 18:00

В Комсомольском празднике решили масштабно проводить зиму. Взялись за руки и пустились, как по небесной орбите, в хоровод - весну кликать, чтобы не передумала.

«Множится число людей, которым интересная народная культура, это очень радует. Сама природа сегодня к утру умылась, солнце вышло яркое - как и должно быть на праздник», - отметил организатор проекта «Купала в Золотаревке: связь времен» Александр Осташков.

Активную поддержку проявили участники движения «Сурский хоровод».

Помимо хороводов, детям и взрослым предложили поучаствовать в потешных заданиях и призвать пернатых помощников весны. А потом решили разбудить медведя.

Потом косолапый все же простил непрошеных гостей и даже станцевал с ними. Весна пришла.