На празднике пензенцы призвали птиц и разбудили медведя

В Комсомольском празднике решили масштабно проводить зиму. Взялись за руки и пустились, как по небесной орбите, в хоровод - весну кликать, чтобы не передумала.
«Множится число людей, которым интересная народная культура, это очень радует. Сама природа сегодня к утру умылась, солнце вышло яркое - как и должно быть на праздник», - отметил организатор проекта «Купала в Золотаревке: связь времен» Александр Осташков.
Активную поддержку проявили участники движения «Сурский хоровод».
Помимо хороводов, детям и взрослым предложили поучаствовать в потешных заданиях и призвать пернатых помощников весны. А потом решили разбудить медведя.
Потом косолапый все же простил непрошеных гостей и даже станцевал с ними. Весна пришла.
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