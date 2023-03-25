Минобороны РФ: Мобилизованным отпускникам положены льготы

25.03.2023 | 11:47

На горячую линию Минобороны России поступают звонки от мобилизованных участников спецоперации, направляющихся в отпуск. Они просят уточнить, положены ли им льготы как участникам боевых действий.

«Обратившимся военнослужащим подтверждено, что граждане, призванные в ходе частичной мобилизации и участвующие в специальной военной операции, имеют право на все льготы, установленные федеральным законом «О ветеранах».

Кроме того, региональными органами исполнительной власти предусматриваются дополнительные меры социальной поддержки», - пояснили в пятницу, 24 марта, в Национальном центре управления обороной РФ.

Всем обратившимся были даны разъяснения о порядке получения удостоверения ветерана боевых действий.

«Руководство Минобороны России уделяет особое внимание неукоснительному соблюдению всех законодательных норм и призывает граждан доверять только официальным источникам информации», - подчеркнули в министерстве.