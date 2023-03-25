Диабетики лишатся популярного препарата

25.03.2023 | 18:37

Части пациентов с диагнозом сахарный диабет в скором времени придется использовать другой препарат.

Лекарственное средство «Оземпик» будет поставляться на территорию Российской Федерации лишь до декабря 2023 года, сообщали в Роздравнадзоре.

«В связи с запросами СМИ о поставках на территорию Российской Федерации препарата «Оземпик», Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает следующее. В ноябре 2022 года в Роздравнадзор поступило уведомление от компании-производителя о планируемом прекращении поставок на территорию Российской Федерации препарата «Оземпик», - указали специалисты ведомства в официальном телеграм-канале.

По существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан за один год предупреждать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок лекарств.

Ранее из регионов России начали пропадать зарубежные препараты. Так, в Свердловской области появился дефицит важного европейского лекарства «Беталок», который применяется при болезнях сердца.

А в Пензе в прошлом году мамы детей-инвалидов жаловались, что отчаялись получить обещанную помощь от государства. Они остались без систем непрерывного мониторинга глюкозы.