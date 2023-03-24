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Общество

«Звездочка» вернется к приему детей после размещения беженцев

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Этим летом маленькие зареченцы смогут отдохнуть в лагере «Звездочка», который в 2022 году превратили в пункт временного размещения беженцев, прибывших из ЛДНР.

На подготовку помещений (косметический ремонт, комплексную санитарную обработку) нужно время, поэтому первую смену решили не проводить.

«Лагерь начнет принимать детей в конце июня - со второй смены. Всего их будет три, каждая из них профильная: смена детского движения, культуры и спорта. На каждую выделено 306 путевок», - сообщает «Заречье сегодня» по итогам пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 24 марта.

Путевки будут стоить 16 553 рубля, родительская плата составит треть суммы - 5 562. Начать записываться в лагерь можно будет с 10-15 апреля на электронной платформе, как и раньше.

Перед заездом детей также приведут в порядок дорожки, бордюры, стадион, трибуны и газоны. Отдыхающим выдадут новые матрасы, подушки и комплекты постельного белья.

«256 путевок, которые обычно выделяли на первую смену, распределят на три смены в загородном лагере на базе зареченского санатория-профилактория. Стоимость путевок та же», - добавляет издание.

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