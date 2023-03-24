В Пензе обсудили возможность возврата распределения выпускников

24.03.2023 | 11:53

Вопрос о возврате распределения выпускников вузов по предприятиям поднял на сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 24 марта, ректор ПГУ Александр Гуляков.

Он отметил, что одна из проблем развития страны и региона - кадровое обеспечение. По его словам, молодые люди не хотят ехать в сельскую местность как врачи и учителя, идти на промышленные предприятия.

«Мы вместе с работодателями вырабатываем какие-то административные, юридические, финансовые механизмы, но заманить никак не можем. А в нынешней ситуации, особенно в условиях кризиса и СВО, государству нужно на промышленные предприятия направить людей», - обрисовал он ситуацию.

Александр Гуляков задал вопрос, не пора ли вывести на законодательный уровень введение института распределения.

«Некоторые считают, что это нарушение права человека на выбор профессии. А я считаю, что нет никакого нарушения. Государство тебя за счет бюджета выучило, а потом государство говорит: «Слушай, милок, ну годика три поработай там, где я тебя прошу!» И тем не менее на это не идут. В результате нарушается баланс государства и конкретного специалиста. А институт распределения, существовавший в Советском Союзе, решал многие проблемы развития территорий, регионов, отраслей», - предложил ректор.

Губернатор Олег Мельниченко высказал свою точку зрения.

«Институт распределения в Советском Союзе был одним из существенных элементов плановой экономики. Сейчас у нас планирования, мягко говоря, нет, а если есть, оно носит индикативный характер. Поэтому в полной мере применить советский опыт не представляется возможным», - пояснил он.

Однако глава региона предположил, что институт распределения может функционировать с учетом модели рыночной экономики.

«Чтобы не получилось, как было в советское время, что специалиста куда-то за цугундер загоняли и он там деградировал», - уточнил он.

По мнению Мельниченко, если студент выучился за свои деньги, то он сам волен распоряжаться собственным трудоустройством. Если же он получил образование за бюджетный счет, то государство имеет право ставить требования, которые человек должен выполнить.

«По крайней мере три года поработать на важном и нужном государству участке. Просто нужно искать такие формы, чтобы они вписались в экономическую модель», - завершил он.