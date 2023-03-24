Участники СВО смогут заходить на личный прием без очереди

24.03.2023 | 12:14

В Пензенской области участники спецоперации получили право на первоочередной личный прием у руководителей различных организаций.

Соответствующие поправки в закон «О порядке рассмотрения обращений в Пензенской области» приняли депутаты регионального Заксобра на сессии, состоявшейся в пятницу, 24 марта.

Проект закона парламентариям представила заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области Татьяна Зудихина. «Всесторонняя поддержка участников СВО и их близких является важнейшей задачей», - подчеркнула она.

Речь идет о призванных по мобилизации, контрактниках и добровольцах, участвовавших в специальной военной операции на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, а также членах их семей и родителях.

Они включены в круг граждан, обладающих правом на первоочередной личный прием у должностных лиц в организациях и учреждениях региона.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, право участников СВО на личное обращение позволяет оперативно реагировать на проблемные ситуации и оказывать содействие в разрешении личных запросов в индивидуальном порядке.