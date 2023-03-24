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Общество

Планы «Термодома»: каким будет Город Спутник

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В год своего 25-летия строительный холдинг «Термодом» представил обновленный генеральный план развития Города Спутника до 2030 года.

На карту нанесены и планы по застройке микрорайона жилыми домами, и часть важнейших объектов социальной инфраструктуры, которые появятся в будущем.

Это и новые детские сады (на 340 и 400 мест), и третья для Спутника школа, и новая поликлиника для взрослых, и многое другое.

Также на карте можно рассмотреть планируемую дорожную сеть внутри Города Спутника. Как сообщалось ранее, в 2023 году будет активно строиться продолжение улиц Олимпийской и Светлой. А после завершения этих проектов продлят и улицу Изумрудную, и Прибрежный бульвар.

Город Спутник - самый масштабный проект холдинга «Термодом». Комплексная застройка территории Засечного сельсовета Пензенского района началась в 2007 году. На сегодняшний день «Термодом» построил в Спутнике миллион квадратных метров жилья, набережную, детские площадки и спортивные объекты, бассейн, две поликлиники, восемь детсадов, выходят на финиш работы на второй школе.

Больше информации о жилых комплексах Города Спутника и других проектах «Термодома» - на сайте termodom-pnz.ru и в офисах продаж строительного холдинга. Телефон 28-28-20, или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики в структуре холдинга - ООО «СЗ «Термодом», ООО «СЗ «Термодом-оптима», ООО «СЗ «Термодом-групп», ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие 2», ООО «СЗ «Новэлла-1», ООО «СЗ «Новэлла-2», ООО «СЗ «Парк Рояль», ООО «СЗ «Ньютон».

Все проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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