Конкурс «Воспитатель года» в Пензе впервые выиграли двое

24.03.2023 | 19:33

В 24-й раз в Пензе среди специалистов дошкольного образования провели конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года». В финале встретились семь участниц - лучшие из лучших.

«Воспитатели показывают широту работы воспитателя, которая нацелена на то, чтобы самая удивительная пора ребенка - дошкольное звено было счастливым, здоровым и нацелено на полное развитие ребенка», - отметила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

В системе дошкольного образования города работает 2 700 воспитателей. На женских хрупких плечах лежит ответственность за малышей. В группе Анастасии Уколовой они особенные - с нарушениями речи.

«Некоторые звуки у них «западают», и это требует огромного внимания, огромных усилий вместе с логопедом, поэтому, когда ребенок учится произносить слова правильно, для нас большая радость», - рассказала воспитатель детского сада № 109 г. Пензы.

В рамках конкурса члены жюри оценивали «визитки» финалисток и мастер-классы, которые воспитатели продемонстрировали всем присутствовавшим в зале. Результат профессионального состязания удивил: впервые - две победительницы, Екатерина Вдовина (воспитатель детского сада № 10) и Елена Соснина (воспитатель детского сада № 57).

«Мои воспитанники меня встречают с утра. Они бегут ко мне в объятия и говорят: «Вы самая лучшая!» - поделилась Екатерина Вдовина.