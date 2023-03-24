Эксперт: Крайности во время поста могут довести до реанимации

24.03.2023 | 08:52

Две крайности - резкое прекращение приема постной пищи и слишком строгое соблюдение правил Великого поста – могут довести до состояния, угрожающего жизни.

Об этом Общественной службе новостей рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Московской области Светлана Малиновская.

«Срыв на полпути, когда человек после нескольких недель поста наедается тяжелой пищей, чрезвычайно опасен. Подобная ситуация - прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, а в худшем - в реанимацию», - рассказала врач.

Ярым приверженцам поста грозит другая опасность - недостаток углеводов, который приводит к снижению уровня глюкозы до критических показателей и может вызвать голодание мозга, а в особо запущенных случаях - гипогликемическую кому.

«Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту и голод, а еще ваша речь стала заторможенной, вы стали более раздражительны и у вас появились мышечные судороги, то это повод срочно обратиться к врачу. Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную или сладкую пищу», - предупредила Светлана Малиновская.

Она напомнила, что лишь по результатам анализов врач сможет увидеть проблему целиком, назначить адекватную терапию и лечебное питание.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова предупредила: главные ошибки во время Великого поста, который продлится до 15 апреля, - однообразное и несбалансированное питание.