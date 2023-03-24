Сетевое издание|18+|Пятница|24 мар 2023|10:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Эксперт: Крайности во время поста могут довести до реанимации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Две крайности - резкое прекращение приема постной пищи и слишком строгое соблюдение правил Великого поста – могут довести до состояния, угрожающего жизни.

Об этом Общественной службе новостей рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Московской области Светлана Малиновская.

«Срыв на полпути, когда человек после нескольких недель поста наедается тяжелой пищей, чрезвычайно опасен. Подобная ситуация - прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, а в худшем - в реанимацию», - рассказала врач.

Ярым приверженцам поста грозит другая опасность - недостаток углеводов, который приводит к снижению уровня глюкозы до критических показателей и может вызвать голодание мозга, а в особо запущенных случаях - гипогликемическую кому.

«Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту и голод, а еще ваша речь стала заторможенной, вы стали более раздражительны и у вас появились мышечные судороги, то это повод срочно обратиться к врачу. Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную или сладкую пищу», - предупредила Светлана Малиновская.

Она напомнила, что лишь по результатам анализов врач сможет увидеть проблему целиком, назначить адекватную терапию и лечебное питание.

Ранее врач-терапевт Марина Константинова предупредила: главные ошибки во время Великого поста, который продлится до 15 апреля, - однообразное и несбалансированное питание.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте