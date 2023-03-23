Сетевое издание|18+|Четверг|23 мар 2023|19:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе мусульмане встретили священный месяц Рамадан

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Исламский мир встречает священный месяц Рамадан. Считается, что именно в это время мусульманам был ниспослан Коран. В соборной мечети Пензы прошла коллективная молитва.

В течение ближайших нескольких недель верующим надлежит щедро раздавать пожертвования, кормить бедных, совершать достойные поступки и усердно молиться.

«Все должны просить прощения, очиститься от грехов. Каждый должен просить благополучия, крепкого имана и чтобы всевышний дал возможность достойно поклоняться Всевышнему, Аллаху в этот священный месяц», - рассказал муфтий централизованного духовного управления мусульман области Асият Уразаев.

В это время необходимо соблюдать строгий пост. Начиная с восхода солнца запрещается есть и пить.

«Затянули свои пояса, чтобы приблизиться к Аллаху, чтобы измениться нравственно, чтобы улучшить взаимоотношения в семье, с соседями, потому что голодание - это не самоцель, цель - приблизиться к Аллаху и стать лучше, достойнее», - объяснил имам-хатыб соборной мечети г. Пензы Ильгиз Заликаев.

Специально к священному месяцу в областном центре провели детский творческий конкурс. Ребята представили рисунки и поделки. После завершения Рамадана наступит праздник разговения Ураза-байрам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте