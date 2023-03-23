В Пензе мусульмане встретили священный месяц Рамадан

Исламский мир встречает священный месяц Рамадан. Считается, что именно в это время мусульманам был ниспослан Коран. В соборной мечети Пензы прошла коллективная молитва.
В течение ближайших нескольких недель верующим надлежит щедро раздавать пожертвования, кормить бедных, совершать достойные поступки и усердно молиться.
«Все должны просить прощения, очиститься от грехов. Каждый должен просить благополучия, крепкого имана и чтобы всевышний дал возможность достойно поклоняться Всевышнему, Аллаху в этот священный месяц», - рассказал муфтий централизованного духовного управления мусульман области Асият Уразаев.
В это время необходимо соблюдать строгий пост. Начиная с восхода солнца запрещается есть и пить.
«Затянули свои пояса, чтобы приблизиться к Аллаху, чтобы измениться нравственно, чтобы улучшить взаимоотношения в семье, с соседями, потому что голодание - это не самоцель, цель - приблизиться к Аллаху и стать лучше, достойнее», - объяснил имам-хатыб соборной мечети г. Пензы Ильгиз Заликаев.
Специально к священному месяцу в областном центре провели детский творческий конкурс. Ребята представили рисунки и поделки. После завершения Рамадана наступит праздник разговения Ураза-байрам.
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