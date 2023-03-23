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Общество

Садоводы допускают ошибку и губят рассаду помидоров

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Рассаду помидоров легко сгубить, если не соблюдать определенных правил. В их числе режим полива и место расположения растений.

О правилах рассказало издание Daily Express. Статью перевели для «Ленты.ру».

Рассаду следует располагать в хорошо освещенном месте, куда солнечные лучи попадают в течение 8 и более часов в день. Оптимальная температура для роста +18…+25 градусов.

Основная ошибка, которую допускают садоводы, - перелив саженцев. В итоге это может их сгубить. Нельзя допускать чрезмерного размокания почвы и, как следствие, излишнего роста растений.

Когда высота саженцев достигнет 12 см, их нужно переместить в индивидуальные контейнеры или на грядку.

Известно, что середина и конец марта - время для посадки не только помидоров, но и баклажанов, брокколи, базилика.

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