Садоводы допускают ошибку и губят рассаду помидоров

23.03.2023 | 11:01

Рассаду помидоров легко сгубить, если не соблюдать определенных правил. В их числе режим полива и место расположения растений.

О правилах рассказало издание Daily Express. Статью перевели для «Ленты.ру».

Рассаду следует располагать в хорошо освещенном месте, куда солнечные лучи попадают в течение 8 и более часов в день. Оптимальная температура для роста +18…+25 градусов.

Основная ошибка, которую допускают садоводы, - перелив саженцев. В итоге это может их сгубить. Нельзя допускать чрезмерного размокания почвы и, как следствие, излишнего роста растений.

Когда высота саженцев достигнет 12 см, их нужно переместить в индивидуальные контейнеры или на грядку.

Известно, что середина и конец марта - время для посадки не только помидоров, но и баклажанов, брокколи, базилика.