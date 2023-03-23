«Аквилон-Лизинг» усилил свои позиции на рынке России

23.03.2023 | 13:30

Пензенская компания «Аквилон-Лизинг» существенно улучшила свои позиции в рэнкинге Эксперт РА по итогам 2022 года. В этот рэнкинг попадают все лизинговые компании страны - аналитики агентства анализируют их финансовые показатели, количество новых сделок, размер лизингового портфеля и т. п.

По объему нового бизнеса компания поднялась на 85-е место в России (годом ранее - 100-е место), по объему нового бизнеса в ПФО поднялась на 37-е место (годом ранее - 39-е место), по объему портфеля в России - на 88-е место (годом ранее - 97-е место).

Оборудование для деревообработки, энергетики, а также машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование - ключевые компетенции компании на протяжении последних 17 лет. Так, в сегменте «деревообрабатывающее оборудование для малого и среднего бизнеса» «Аквилон-Лизинг» занимает пятую позицию в стране, десятую - по энергетическому оборудованию. В компанию также обращаются, если нужна сельхозтехника, легковой и грузовой транспорт и многое другое.

Комментируя итоги года, генеральный директор компании Алексей Садчиков отметил: «В 2022 году в силу общей нестабильности на рынке наши усилия были сконцентрированы на сохранении качества лизингового портфеля, а также на выполнении всех обязательств перед клиентами, кредиторами и инвесторами. Своим клиентам мы стремились предложить выгодные и гибкие условия лизинга, а в сложных ситуациях найти индивидуальные решения. Лизинговый портфель компании превысил 1 067,5 млн рублей. Приобретая оборудование различного назначения, транспорт или спецтехнику в лизинг, пензенские предприятия получили возможность расширения производства, модернизации мощностей и выпуска новой продукции. Нам удалось не только реализовать все ранее запланированные сделки, но и, что важно, привлечь значительное количество новых клиентов».

Узнать о лизинге больше можно в ТГ-канале или на сайте компании.

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