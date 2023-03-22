Жители Железнодорожного района могут пожаловаться через чат-бот

22.03.2023 | 16:31

Депутат Пензенской городской думы, а также региональный координатор проекта «Цифровая Россия» Николай Кузяков и администрация Железнодорожного района г. Пензы запустили чат-бот в мессенджере Telegram.

С его помощью можно официально обратиться в администрацию района по любой теме.

Чат-бот принимает запросы граждан 24 часа в сутки. Это удобный и доступный способ взаимодействия с администрацией района и города. Нужно лишь описать проблему и оставить свои контактные данные.

В чате также есть возможность прикрепить фотографию для иллюстрации вопроса.

Бот поможет структурировать и автоматизировать поток вопросов от горожан, повысит скорость их обработки и отправки писем в соответствующие департаменты и ведомства.

Каждый пензенец проводит в смартфонах, и в частности в мессенджерах, большое количество времени ежедневно. Именно поэтому чат-бот будет удобен им для подачи обращений. А администрации он поможет оперативнее решать проблемы.

Чат-бот в Telegram для жителей Железнодорожного района Пензы: https://t.me/GDraion_bot.