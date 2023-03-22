В Пензе приступили к созданию уникальной карты области

22.03.2023 | 19:48

В краеведческом музее начали работать над созданием уникальной карты Пензенской области. Ее планируют вышить. Полотно будет большим: предельно возможные размеры - 2×3 метра. Пока о нем специалисты только разговаривают. Идею коллег из Чувашии поддержали по всей стране.

«Вышиваем, чтобы собрать из фрагментов карту России с многообразием культурных элементов, национальных вышивок всех регионов, чтобы увидеть, насколько разнообразны культурные традиции различных регионов», - рассказал председатель регионального отделения организации «Ассамблея народов России» Артем Павлихин.

Главная особенность проекта - вышить карту области нужно так, чтобы стежки отражали рисунки, характерные именно для региона.

«У нас четко прописано, что мы будем вышивать вручную. Допускается изображение географических особенностей, знаковых достопримечательностей, уникальных представителей флоры и фауны», - отметила консультант министерства внутренней и информационной политики области Эльмира Анголенко.

Сроки поставлены сжатые. Уже на начальном этапе участники проекта столкнулись с трудностями. Нужно понять, какую именно вышивку считать наиболее распространенной в Пензенской области, и при этом рисунок должен быть не таким, как в других регионах. Начинают с русских орнаментов.

«Мы видели, одежды женщин в основном украшены тканными орнаментами, а вот на девичьем венце вышитые вставки очень красивые, они назывались «карты». И они представляют очень характерную пензенскую народную вышивку», - сообщила сотрудник Пензенского краеведческого музея Ольга Дубравина.

Фестиваль в Чувашии запланирован на август. Вышитую карту Пензенской области планируют свозить в Чебоксары, а потом оставят на хранении в краеведческом музее.