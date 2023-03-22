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Общество

Треть россиян мечтают накопить к пенсии 10 млн рублей

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Опрос, в котором приняли участие свыше 5 тысяч человек из всех регионов России, показал: лишь 20% респондентов хотят выйти на пенсию в возрасте от 61 до 65 лет. В основном это те, кто трудится в сфере производства и строительства.

Об этом сообщают «Известия».

13% опрошенных планируют уйти на покой после 65 - в основном это сотрудники сферы транспорта, бухгалтерии и ретейла.

67% желают выйти на пенсию до 60 лет. Половина участников исследования (49%) планируют завершить трудовой путь в 51-60 лет - преимущественно это работники сфер производства и торговли.

Почти каждый пятый (18%) собирается прекратить работать до 50 лет, а 3% - лишь до 40 (в основном это сотрудники IT и транспортных предприятий).

Опрос показал: практически каждый третий россиянин к моменту выхода на пенсию рассчитывает обладать сбережениями на сумму от 10 млн рублей. 16% мечтают накопить 5-10 млн, а 10% - только 500 тыс.

Участники опроса сообщили, что рассчитывают не только на выплаты по старости, но и на негосударственные пенсии, деньги от аренды недвижимости и доходы от инвестиций в ценные бумаги.

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