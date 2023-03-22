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Общество

Пензячка много лет пытается добиться сноса опасного строения

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Бывшая электроподстанция на улице Луначарского стоит и рассыпается буквально на глазах у жителей ближайших домов. История строения очень запутанная. Когда-то оно принадлежало железной дороге, на чьем балансе находится теперь, активистка не знает, но много лет добивается его сноса.

«Я борюсь с этим зданием. Дети лазают по этим кирпичам, как скалолазы, а я с четвертого этажа кричу и ругаюсь и слышу в свой адрес плохие слова», - рассказала Любовь Дмитриевна.

Не только подростки облюбовали аварийное кирпичное строение. Сюда заглядывают и лица без определенного места жительства, здесь же справляют нужду, утилизируют твердые коммунальные отходы. Весь этот ужас видела и комиссия из администрации, которая приезжала на улицу Луначарского.

«Посмотрели, пофотографировали, зимой мне позвонила женщина, спросила, снесли ли это здание. Вроде как нашли человека или организацию, которая должна снести», - пояснила Любовь Дмитриевна.

Уже наступила весна, а рабочих все нет. Процесс демонтажа объекта займет от силы пару дней - вместе с вывозом мусора.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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