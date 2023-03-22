Пензенцы с флагами встретили бойцов ОМОНа из командировки

22.03.2023 | 19:15

На смотровой площадке у памятника Первопоселенцу горожане увидели огромное количество флагов: российский триколор, штандарты ветеранских организаций. Молодые люди подготовились к встрече важных гостей. Не чиновники, не знаменитости, а герои, которые выполнили свой воинский долг, с минуты на минуту должны были проехать по главной улице города.

«Сейчас молодежь преимущественно старается поддержать наших ребят, потому что очень многие занимаются подбором гуманитарки, а также очень у многих там находятся родные и близкие. Тем самым они их поддерживают», - отметил руководитель добровольческого корпуса организации «Боевое братство» Виктор Колгатин.

Ребята встречали из командировки бойцов пензенского ОМОНа. Правоохранители, несшие службу в зоне проведения специальной военной операции, после долгой поездки вернулись домой. Их маршрут пролег мимо памятника Первопоселенцу. Учащиеся колледжа, члены различных общественных организаций приветствовали парней.

«Для меня важно здесь быть, потому что это хотя бы та часть, которую я могу сделать, чтобы показать, что я с ребятами душевно и морально», - рассказала волонтер добровольческого корпуса организации «Боевое братство» Анастасия Елисеева.

Мария Алютина пришла сюда по собственному желанию. Насколько важна поддержка бойцов, понимает, ведь и в ее семье есть человек, который находится в зоне СВО.

«Мы собирали и несколько раз отправляли гуманитарную помощь. Очень ждем, что вернутся, очень любим», - пояснила студентка.