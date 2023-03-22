Пензенцев пугают опиленные деревья вдоль дорог

22.03.2023 | 18:11

Деревья после обрезки совсем не радуют горожан своим внешним видом - скорее, пугают. На некоторых участках вдоль дорог опилили так, что остались лишь стволы.

«Несимпатично, не очень смотрится», «В принципе, терпимо», «Ужасно», - прокомментировали пензенцы.

С трудом слова нашла и известный в Пензе агроном Марина Ростовцева. Много лет она отвечала за дендрарий в ботаническом саду, да и за сам сад. Единственное объяснение такой обрезке - это освобождение проводов от веток, но и оно должно быть более щадящим.

«Не все породы экзекуцию нормально переносят. Если это тополя - тут уже никуда не денешься. Конечно, никому бы не понравилось, в природе же никто так не поступает с деревьями. Но они, по крайней мере, биологически переносят нормально, а все остальные - не так хорошо», - отметила агроном.

К обрезке деревьев в Пензе приступили еще в январе, чтобы успеть сделать все работы до сокодвижения.

«Омолаживаем, кронируем, выпиливаем сухие, поросль вырезаем для эстетики», - объяснила мастер участка МБУ «Пензавтодор» Наталья Иванова.

Правда, пока стволы не впечатляют. Рядом с обрезанными соседствует молодняк - это липа. По мере взросления у нее появится пышная крона.

«На той стороне, где нет проводов, их срезают повыше, омолаживают. Тоже уменьшают в объеме, но все-таки повыше. Тут логика только одна: из-за проводов. Но если так низко провода, какой смысл вообще здесь деревья сажать? Наверное, кустарники?» - предложила альтернативу Марина Ростовцева.

По мнению специалистов, к проведению работ по озеленению и обновлению старого фонда насаждений стоит подходить разумно - учитывать специфику места высадки и соответственно подбирать многолетники.