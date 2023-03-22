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Общество

Лучшие чтецы Пензы выступят на Красной площади

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В Пензе провели традиционный городской конкурс чтецов «Живая классика». Участники выступали с прозой, причем произведения нужно было выбрать не из школьной программы.

«Во-первых, текст должен соответствовать внешнему виду и способностям чтеца, он должен подходить под харизму читающего. Во-вторых, учитывается дикция, артистизм, соответствие чтения тому посылу, который вложил в текст сам автор», - рассказала член жюри Ирина Ключарева.

Некоторые выбрали для конкурса серьезную литературу. Никита Захаров, учащийся лицея № 2, занимается актерским мастерством уже четвертый год. Перед жюри он выступил с отрывком из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

«Выбрал его, потому что мне нравится, я могу передать мысль, которая заложена в рассказе про войну», - объяснил ученик.

Софья Макеева, наоборот, захотела подарить публике позитив, зачитав юмористические строки. В муниципальном этапе конкурса девушка принимает участие уже второй раз.

«Я выбрала «Лекарство от контрольной», потому что люблю комедийные рассказы, они мне очень близки. Я люблю улыбаться, смешить людей и вызывать у них улыбку. Подготовка проходила сложно, иногда что-то было тяжело, что-то легко, что-то надо было подработать, но я стремлюсь к лучшему результату», - подчеркнула ученица гимназии № 1.

Победителей ждет региональный этап, а лучшие из лучших встретятся на июньском конкурсе всероссийского масштаба на Красной площади.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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