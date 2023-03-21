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Общество

В Пензе открылась фотовыставка с участием особенных детей

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«Мы пришли в этот мир ради любви» - так называется выставка фоторабот Анны Прокусовой и Ольги Морятовой. Мамы особенных детей с помощью снимков решили в очередной раз показать всем, какими солнечными могут быть ребята с синдромом Дауна.

«С течением времени такая фотографическая работа у нас ведется на постоянной основе, дети все более уверенно себя чувствуют именно в контакте с незнакомым человеком, будь то фотограф или кто-то еще. Поэтому очень хорошо они вышли на фотографиях, никакого стеснения практически нет, они очень быстро осваиваются», - рассказала Ольга Морятова.

Первый масштабный фотопроект с участием «солнечных» ребят состоялся шесть лет назад. Снимки висели в крупных торговых центрах. Примерно тогда же и появилась общественная организация «Пензенские лучики», объединившая родителей детей с синдромом Дауна.

«В 2017 году мы начинали, было 50 семей. Сейчас организация объединяет более 120 семей, и с каждым годом к нам присоединяются новые люди. И вместе легче: мы помогаем друг другу и в горе и в радости, мы поддерживаем, растем вместе. Девиз нашей организации - «Вместе мы большая сила», - отметила руководитель ПРОО «Пензенские лучики» Людмила Ермакова.

У организации есть общий дом - собственный центр «Солнечный круг», в котором дети занимаются творчеством, обучаются, играют, участвуют в театральных постановках.

Такой практикой заинтересовались в других регионах, и часто в гости приезжают специалисты и родители особенных мальчиков и девочек, чтобы организовать и в своем городе что-нибудь подобное.

Пензенцы могут ознакомиться с фотовыставкой «Мы пришли в этот мир ради любви» в Губернаторском доме.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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