Психиатр рассказал о флешбэке у участников боевых действий

21.03.2023 | 08:20

Люди, перенесшие сильное душевное потрясение, в том числе участники боевых действий, могут страдать от посттравматического стрессового расстройства. У них нередко наблюдается переживание уже прошедшей ситуации - флешбэк.

Как рассказал «Парламентской газете» врач психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг, причиной такого явления могут стать военные действия, теракты, природные и техногенные катастрофы, пребывание в плену, неожиданная насильственная смерть близкого.

Врач убежден: подобные ситуации невозможно пережить без потрясений. А когда человек погружается в переживания, связанные с травмой, у него может возникнуть флешбэк.

«Это возврат в прошлое, переживание уже прошедшей ситуации, и тех чувств, эмоций, ощущений, которые возникли тогда», - уточнил Владимир Файнзильберг.

По словам психиатра, участникам боевых действиях в дальнейшем нередко сложно найти свое место в мирной жизни, и симптом флешбэка наблюдается в остром состоянии, когда происходит какое-то возбуждение, когда человек неадекватно воспринимает окружающий мир.

Вернуть душевное здоровье поможет только врач.

«Необходимо своевременно обратиться к специалисту. В этот период также очень важна поддержка близких», - подчеркнул доктор.