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Общество

В Кузнецке молодых хулиганов будут знакомить с военкомом

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Глава Кузнецка Сергей Златогорский нашел способ повлиять на молодежь, поведение которой возмущает горожан.

«Соцсети - хорошее дело, люди обращаются ко мне напрямую. Например, сегодня ночью - по вопросу бурной деятельности в связи с начавшейся весной на дорогах города лихой автомобилизированной молодежи. Я с полицией по этому вопросу поговорил, публикой этой займутся», - заявил он на совещании в администрации в понедельник, 20 марта.

Он подчеркнул, что идет спецоперация, «а кому-то разгул и раздолье». Златогорский предупредил: с такими нарушителями общественного порядка полиция впредь «будет пожестче», списки хулиганов пойдут в военкомат.

«Раз у вас так много времени, раз так много здоровья, раз вы ничем не заняты - пообщайтесь с военкомом. Призыв будет и так далее. Все, кто будет лихачить, пусть попробуют полихачить где-нибудь в лесах под Кременной (город в Луганской Народной Республике. - Прим. ред.). Пусть прикинут себя, по крайней мере, в таком качестве, а военком там объяснит», - высказался Сергей Златогорский.

Подводя итог, он отметил: «В соцсетях всякие вещи, но полезные я для себя отфильтровываю и с тем, что можно реализовать на пользу делу, буду в таком ключе работать».

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