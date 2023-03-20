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Общество

Перечислены признаки недобросовестных ветеринаров

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Большинству владельцев домашних животных порой приходится обращаться в ветеринарные клиники. И если в одних врачи искренне пытаются как можно скорее вылечить четвероногого пациента, то в других могут наживаться на проблеме и тянуть деньги из его хозяина.

Что должно насторожить пензенцев, чьим кошкам и собакам понадобилась помощь, рассказали в Роскачестве.

В первую очередь вызывает подозрение навязчивое стремление назначить визит ветеринара на дом, даже когда в этом нет острой необходимости.

Второй настораживающий момент - отсутствие четкого диагноза. Нельзя назначить грамотное лечение животному, чей диагноз обозначен как «болезнь почек», «слабый иммунитет», «проблемы с желудком».

Нужно задуматься, к хорошему ли специалисту попал питомец, если ему назначаются многочисленные тесты, направленные на исследование органов, которые животное и не беспокоят.

Кроме того, добросовестные клиники не предлагают приобрести у них лекарства (в том числе дорогие витамины «для поддержания иммунитета», не объясняя, как это поможет питомцу) и не помещают животное в стационар без необходимости.

Специалисты Роскачества рекомендуют при обращении в клинику запрашивать план лечения и смету (последнюю клиенту обязаны предложить).

«Если в ходе лечения клиника заявляет о том, что необходимы дополнительные дорогостоящие услуги, исполнитель (то есть ветеринарная клиника) обязан заранее предупредить клиента об этом. Потребитель в таком случае вправе отказаться от исполнения договора (но если какие-либо манипуляции с животным уже были проведены, то эту часть выполненных работ нужно будет оплатить)», - пояснили в Роскачестве.

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