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Общество

Министр образования области ответил на вопрос о переполненности классов

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О том, переполнен ли класс, можно судить исходя из размера помещения, где дети учатся. Об этом во время прямого эфира в аккаунте пензенского ЦУРа соцсети «ВКонтакте» рассказал министр образования области Алексей Комаров.

У чиновника поинтересовались, какое максимальное количество детей допустимо в классе, соответствует ли норме наличие более 30 учеников в списке.

«Если взять по квадратуре: на одного ученика не менее двух с половиной квадратных метра должно быть. Все зависит от класса и проекта образовательной организации: где-то 60 квадратных метров класс, где-то 80, где-то 40», - объяснил Алексей Комаров.

Также при оценке того, переполнен ли класс, следует учитывать, на сколько учеников рассчитаны лаборатории по химии, физике.

Пензенцы давно жалуются на переполненные школы во многих микрорайонах. Это касается Западной Поляны, Арбекова, ГПЗ-24, Зари. Во многих образовательных учреждениях введены вторые смены, в классах более 30 человек.

Власти решают проблему, возводя новые школы. Так, в скором времени свои двери должен открыть объект на ГПЗ, составлен проект строительства учреждения в Заре, там уже приступили к работам.

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