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Общество

В Пензе отметили присоединение Крыма к России

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В сквере имени Дениса Давыдова для пензенцев организовали концерт в честь события, ставшего историческим: прошло девять лет с момента присоединения Крыма к Российской Федерации.

«Очень важно говорить об истории России, чтобы новые поколения знали о том, что Крым не вчера пришел в Россию, а еще в XVIII веке - усилиями Екатерины II. Мы должны об этом говорить», - отметил директор ЦХИ г. Пензы Валерий Ануфриев.

«Мы патриоты, так что, естественно, радость в душе, гордость за страну», - рассказала жительница Пензы.

Представители молодежи поддержали мероприятие, не только присутствуя в качестве зрителей, но и активно участвуя в программе. С номерами выступили ученицы студии эстрадного вокала «Ровесники».

Не обошлось празднование и без популярной в Пензе народной артистки Ольги Козыревой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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