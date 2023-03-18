В Пензе отметили присоединение Крыма к России

18.03.2023 | 16:30

В сквере имени Дениса Давыдова для пензенцев организовали концерт в честь события, ставшего историческим: прошло девять лет с момента присоединения Крыма к Российской Федерации.

«Очень важно говорить об истории России, чтобы новые поколения знали о том, что Крым не вчера пришел в Россию, а еще в XVIII веке - усилиями Екатерины II. Мы должны об этом говорить», - отметил директор ЦХИ г. Пензы Валерий Ануфриев.

«Мы патриоты, так что, естественно, радость в душе, гордость за страну», - рассказала жительница Пензы.

Представители молодежи поддержали мероприятие, не только присутствуя в качестве зрителей, но и активно участвуя в программе. С номерами выступили ученицы студии эстрадного вокала «Ровесники».

Не обошлось празднование и без популярной в Пензе народной артистки Ольги Козыревой.